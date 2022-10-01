السلطات الألمانية تشتكي من عدم رغبة مواطنيها تقنين استخدام الغاز

كشف رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية كلاوس مولر أن ارتفاع مستوى استهلاك الأسر الألمانية للغاز يهدد بنقص الوقود الأزرق في الشتاء المقبل.

وقال مولر: "معدل استهلاك الغاز الخاص ينمو بسرعة كبيرة، على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار. يستخدم المستهلكون الألمان الآن وقودا أكثر بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. وبغض النظر عما إذا كنا في شتاء دافئ أو بارد، فنحن بحاجة إلى توفير 20% على الأقل. في حين أننا بعيدون عن هذا الرقم".

وحذر من أنه إذا لم تكن الأسر الخاصة أكثر اقتصادا، فإن الصناعة الألمانية بأكملها ستعاني.

وأضاف أن "ألمانيا أمنت إمدادات غاز طبيعي من أجزاء كثيرة من العالم، لكن هذا لا يكفي لتحل محل الوقود الروسي".

المصدر: نوفوستي