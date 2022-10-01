 
مباشر
عاجل
القوات المسلحة التابعة للحوثيين بشأن الهدنة: نحن بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات

السلطات الألمانية تشتكي من عدم رغبة مواطنيها تقنين استخدام الغاز

أخبار العالم

السلطات الألمانية تشتكي من عدم رغبة مواطنيها تقنين استخدام الغاز
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twhl

كشف رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية كلاوس مولر أن ارتفاع مستوى استهلاك الأسر الألمانية للغاز يهدد بنقص الوقود الأزرق في الشتاء المقبل.

وقال مولر: "معدل استهلاك الغاز الخاص ينمو بسرعة كبيرة، على الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار. يستخدم المستهلكون الألمان الآن وقودا أكثر بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. وبغض النظر عما إذا كنا في شتاء دافئ أو بارد، فنحن بحاجة إلى توفير 20% على الأقل. في حين أننا بعيدون عن هذا الرقم".

وحذر من أنه إذا لم تكن الأسر الخاصة أكثر اقتصادا، فإن الصناعة الألمانية بأكملها ستعاني.

وأضاف أن "ألمانيا أمنت إمدادات غاز طبيعي من أجزاء كثيرة من العالم، لكن هذا لا يكفي لتحل محل الوقود الروسي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا