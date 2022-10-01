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تركيا تهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو

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تركيا تهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
Gettyimages.ru
تركيا تهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا للناتو
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن أنقرة لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها الدولتان.

وقال أردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي"، علمًا أنه يهدد منذ مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.

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وأضاف: "نتابع عن كثب ما إذا كان الوفاء بالوعود التي قطعتها السويد وفنلندا سيتم أو لا، وبالتأكيد فإن القرار النهائي يعود إلى برلماننا الكبير".

وشدد على أهمية "المعركة ضد الإرهاب"، متهما البلدين بحماية مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية اللذين تصنفهما أنقرة إرهابيين.

وصادقت 28 دولة عضوا في حلف الأطلسي من أصل ثلاثين على انضمام السويد وفنلندا ويبقى أن توافق المجر وتركيا على ذلك وتحال هذه الموافقة على برلماني البلدين.

وفي تنازل لافت حيال تركيا لضمان موافقتها على انضمامها إلى الأطلسي، أعلنت السويد الجمعة أنها عاودت السماح بتصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، وكان رفع هذه القيود ضمن الشروط التي حددتها أنقرة.

المصدر: وكالات

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