استهداف محطة تحويل كهرباء شمالي شرق سوريا وخروجها عن الخدمة

قالت وكالة "سانا" السورية إن محطة تحويل تل تمر بريف الحسكة خرجت عن الخدمة مجددا نتيجة عدوان القوات التركية والجماعات المسلحة السورية المعارضة والموالية لتركيا على قرى تل تمر.

وأكد مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة لـ"سانا" أن "خروج محطة التحويل عن الخدمة جاء جراء العدوان التركي على قرية أم الكيف بريف تل تمر الشمالي، وتضرر خط التوتر 66 ك.ف المغذي للمحطة".

وأضاف عكلة أن "الورشات التابعة للشركة العامة ستقوم بإصلاح العطل على الخط بأسرع وقت ممكن، علماً أن المنطقة تقع عند خطوط التماس بين الجيش العربي السوري والاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين".

المصدر: سانا