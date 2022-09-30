المعارضة اليونانية تنتقد الحكومة بسبب القواعد الأمريكية

انتقد رئيس الوزراء اليوناني السابق رئيس ائتلاف اليسار المعارض "سيريزا"، أليكسيس تسيبراس، حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس بسبب القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد.

وقال تسيبراس في تصريح متلفز الجمعة، إن الشعب اليوناني بكامله متحد في مسألة الحقوق السيادية الوطنية.

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وأضاف أن اليونان لم تتلق أي ضمانات بالدعم من الولايات المتحدة مقابل هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

وأكد أن الحكومة اليونانية لم تحصل على الدعم الذي كانت تتوقعه، بعد توقيعها اتفاقية تعاون دفاعي مماثلة مع فرنسا.

وأشار إلى أن الحكومة أضاعت أيضا فرصة توقيع اتفاقية اتحاد جمركي جديدة مع تركيا في عام 2021.

يشار أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في أكتوبر 2021، اتفاقا لتحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، يوسع مساحة النشاط الأمريكي في اليونان.

المصدر: وكالات