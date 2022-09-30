الرئيس الموريتاني يستلم رسالة خطية من إبراهيم غالي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة خطية من زعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي.

وجاء ذلك خلال استقبال محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وزير الداخلية الصحراوي عمر منصور، مبعوثا خاصا زعيم "جبهة البوليساريو".

وأوضح وزير الداخلية الصحراوي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء بعد المقابلة أنه تشرف بلقاء الرئيس، حيث سلمه رسالة من إبراهيم غالي، تتعلق بتطورات القضية الصحراوية على ضوء مجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي قام خلال الأسابيع الماضية بجولة داخل المنطقة.

وقال إن اللقاء كان مناسبة للاستماع لنصائح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الموضوع، وهو ما ينسجم مع العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين، وما دأبت عليه قيادتاهما من تشاور في القضايا التي تهم المنطقة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية