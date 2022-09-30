قال نائب مجلس "الدوما" الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إن التخريب في خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي مفيد فقط لواشنطن.

وأضاف النائب عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت: "لم يتم بعد تحديد مرتكبي ومسببي التخريب لخطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي. من الواضح أن هذا التخريب مفيد فقط لدولة واحدة وهي الولايات المتحدةالآمريكية، التي طالما حاولت استعباد وترويض دول الاتحاد الأوروبي من خلال التحكم بإمدادهم بالغاز المسال الأمريكي. وبالتالي ستكون قادرة على توفير كميات كبيرة من الغاز المسال لدول الاتحاد الأوروبي وتملي سياسة التسعير الخاصة بها".

وتابع النائب قائلا: "التخريب في خطوط أنابيب الغاز الروسي ليس محاولة لإلحاق الضرر بروسيا إلى حد كبير، ولكن رغبة شخص ما في جعل دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الطاقة من مصدر آخر، والهجوم بشكل أساسي جرى على الاقتصاد الألماني، الذي تعتمد صناعته بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية الرخيصة".

المصدر: نوفوستي