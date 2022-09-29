الأمم المتحدة: إيجاد حل توافقي لقضية قبرص غير مرجح

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى قبرص كولين ستوارت أن إيجاد حل من شأنه أن يحظى بتأييد الطرفين التركي واليوناني في قبرص أمر غير مرجح.

وقال المبعوث خلال "منتدى قبرص"، يوم الخميس: "اليوم ما يثير القلق الأكبر لدي هو أن الفرص لإيجاد حل مقبول للطرفين لقضية قبرص تتضاءل".

وأضاف أنه "في الوقت الراهن نرى في تسوية قضية قبرص مأزقا سياسيا، ومواقف الطرفين بعيدة عن بعضهما البعض. ولم يتسن التوافق على شروط العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أنه لا يرى سيناريو لاستئناف المفاوضات بين الطرفين قبل انتخابات الرئاسة في جمهورية قبرص، التي من المقرر أن تجري في فبراير المقبل، وانتخابات الرئاسة في تركيا المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

ورجح المبعوث أنه "بعد الانتخابات قد نواجه وضعا جديدا، ولكن من المستحيل أن نحدد مسبقا ما إذا سيكون أفضل أو أسوأ".

المصدر: تاس