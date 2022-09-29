غازبروم تستأنف إمدادات الغاز إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

تستأنف شركة "غازبروم" اليوم شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى الصين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة "غازبروم" وشركة CNPC الصينية، يتم إجراء الصيانة الوقائية لمعدات وأنظمة "قوة سيبيريا" في ربيع وخريف كل عام.

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وتم إجراء عمليات صيانة خط أنابيب الغاز في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر.

وتجاوزت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين الكميات التعاقدية اليومية، وارتفعت بنسبة 60٪ في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: تاس