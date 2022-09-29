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رئيس لوغانسك: توقيع اتفاقية الانضمام إلى روسيا تحقيق لإرادة سكان المقاطعة

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رئيس لوغانسك: توقيع اتفاقية الانضمام إلى روسيا تحقيق لإرادة سكان المقاطعة
Globallookpress Kremlin Pool
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك
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وصف رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، التوقيع المرتقب لاتفاقية الانضمام إلى روسيا بأنه أهم يوم خلال قيادته للجمهورية.

وقال: "سأقول دون مبالغة: غدا هو اليوم الأكثر إثارة وفي نفس الوقت أهم يوم بالنسبة لي كرئيس للجمهورية. في الواقع، بضع ساعات تفصلنا عن اللحظة المصيرية عندما تصبح الجمهورية جزءا من روسيا العظمى القوية".

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وأشار إلى أن توقيع اتفاقية الانضمام إلى روسيا هو تحقيق لإرادة غالبية سكان جمهورية لوغانسك.

وأردف "بفرح كبير وخفقان في قلبي، سأوقع الوثيقة وأحقق إرادة الغالبية العظمى من سكان الجمهورية الذين صوتوا في الاستفتاء".

واعتبر أن توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية سيفتح آفاقا جديدة للتعاون.

وأضاف باسيتشنيك: "بحثنا مع زملائنا من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأحداث التاريخية القادمة غدا، وآفاقا جديدة للتعاون بين أراضينا، والتي ستفتح بعد أن تصبح كيانات جديدة في روسيا الاتحادية".

المصدر: تاس

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