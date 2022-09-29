روسيا تدعو الغرب للتأثير على كييف لوقف قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية

حثت روسيا الدول الغربية إلى وقف التستر على قصف الجماعات المسلحة الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ودعتها للتأثير على كييف لمنع وقوع حادث في المنشأة النووية.

وقال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، يوم الخميس في الدورة 66 للمؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن "روسيا تدعو الدول الغربية إلى استخدام نفوذها لوقف القصف، كما ندعو الجانب الأوكراني - ندعوه بشدة - إلى وقف القصف".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "خطر وقوع حادث حقيقي"، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك "مجال للتسييس" في هذا الشأن، مؤكدا أنه "على الرغم من كل خلافاتنا العميقة، يجب أن نطلق على الأشياء أسماءها الحقيقية. وبطبيعة الحال، عدم التستر على الأعمال المغامرة للجانب الأوكراني فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

ووصف أوليانوف موقف "الشركاء الغربيين وشركائنا السابقين" بـ"غير المسؤول تماما والمحفوف بالعواقب الوخيمة حقا".

المصدر: تاس