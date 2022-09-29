أردوغان لبوتين: من الضروري إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.

وقالت الرئاسة التركية إن "الرئيس أردوغان قال إنه من أجل تمهيد الطريق لمزيد من التطورات الإيجابية، هناك حاجة إلى خطوات لتخفيف التوترات، وأنه من المتوقع أن تتخذ روسيا خطوات لتسهيل هذه العملية، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضم بعض مناطق أوكرانيا إلى روسيا".

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وأضافت: "طلب الرئيس التركي أردوغان من الرئيس الروسي بوتين إعطاء فرصة أخرى للمفاوضات، وقال الرئيس أردوغان إن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط في هذه العملية".

وأطلع بوتين نظيره التركي على نتائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

ومن جهته أكد الكرملين أن "بوتين أبلغ أردوغان بنتائج الاستفتاءات التي جرت من 23 حتى 27 سبتمبر في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا. وتم التأكيد على أن التصويت جرى بطريقة شفافة، مع الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وقد مارس سكان هذه المناطق حقهم في تقرير المصير وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان لعام 1966 ووثيقة هلسنكي لعام 1975".

المصدر: نوفوستي