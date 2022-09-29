الكونغرس الأمريكي: نستحق زعيما أفضل بكثير!

غرد سياسيون وصحفيون أمريكيون عبر حساباتهم في "تويتر" على بحث الرئيس الأمريكي جو بادين عن عضو الكونغرس المتوفاة جاكي فالورسكي خلال مؤتمر في واشنطن.

حيث علقت فيكي هارتزلر عضو مجلس النواب في ولاية ميسوري بأن ما فعله بايدن كان خطأ مخزيا.

في حين علق آرثر شوارتز ساخرا بأن اعتقاد بايدن بأن عضو الكونجرس فالورسكي التي أصيب بالصدمة والحزن على وفاتها قبل شهرين، يفترض أن تكون معه في مؤتمر صحفي أمر طبيعي تماما.

وقال الصحفي فيليب ويجمان بأن خطأ فريق البيت الأبيض بعدم تحذير بايدن غير مقبول ويجب تقديم اعتذار لأسرة فالورسكي.

في حين أكد عضو الكونغرس روني جاكسون بأن الولايات المتحدة تستحق زعيما أفضل بكثير.

ويعتبر جو بايدن الذي سيبلغ الـ 80 من العمر هذا العام أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا في تاريخ البلاد.

ويتهمه النقاد بشكل مستمر بالخرف مستشهدين بأخطائه المتكررة.

المصدر: نوفوستي

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