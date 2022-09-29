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حاكم فلوريدا: بعض مدن الولاية تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإعصار إيان

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حاكم فلوريدا: بعض مدن الولاية تعرضت لأضرار كبيرة جراء الإعصار إيان
Legion-Media USA Today Network/Sipa USA
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أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس الخميس أن بعض مدن الولاية مثل كيب كورال وفورت مايرز "تضرّرت كثيرا" جرّاء مرور إعصار إيان القوي عبرها.

وأكّد رون ديسانتيس أن "بعض هذه المناطق، مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت جدا من العاصفة".

ووصل إعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا الأربعاء.

ولم تصدر بعد بيانات حول سقوط ضحايا أو تقديرات لحجم الأضرار المادية.

 المصدر: AFP

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