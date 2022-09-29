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البنتاغون يعرض على الدنمارك المساعدة في التحقيق في انفجارات "السيل الشمالي"

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البنتاغون يعرض على الدنمارك المساعدة في التحقيق في انفجارات
Gettyimages.ru
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ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الدنماركي مورتن بيدسكوف، مساعدة واشنطن في التحقيق بالانفجارات التي وقعت في خطي الغاز "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".

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وقال بيان صادر عن البنتاغون إن "وزير الدفاع لويد أوستن اتصل بوزير الدفاع الدنماركي مورتن بيدسكوف اليوم لمناقشة انفجارات "السيل الشمالي" الأخيرة بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية"، مضيفا أن "الوزير أوستن عرض المساعدة الكاملة على الدنمارك التي شرعت في التحقيق في التفجيرات".

وأشير كذلك إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل المشترك "بحسب تطور الوضع".

وكانت حوادث وقعت في وقت واحد يوم الاثنين 26 سبتمبر على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث تم اكتشاف تسربين للغاز واحد في "السيل الشمالي-1" وآخر في "السيل الشمالي-2" بالقرب من جزيرة بورنهولم.

وأعلنت ألمانيا والدنمارك والسويد أنها لا تستبعد التخريب المتعمد.

المصدر: نوفوستي

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