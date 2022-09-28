البيت الأبيض: بايدن لم يعد بتدمير "السيل الشمالي"

زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس جو بايدن وعد بمنع تشغيل أنابيب "السيل الشمالي-2" للغاز الروسي إلى أوروبا، لكنه لم يتعهد بضرب الأنابيب.

وصرحت جان بيير في مؤتمر صحفي دوري: "قال الرئيس إنه لن يتم تشغيل "السيل الشمالي-2"، وسنعمل على ذلك مع ألمانيا. وكان على حق، لأن ألمانيا جمدته في فبراير. وهذا ما كان يتحدث عنه الرئيس".

وجاءت هذا التصريح ردا على طلب للتعليق على تصريحات المسؤولين الروس ذكّروا فيه "بتهديد بايدن بإنهاء السيل الشمالي"، وهو ما كان قد قاله حرفا في واحد من مؤتمراته.

المصدر: نوفوستي