واشنطن تبحث مع حلفائها تكثيف تصنيع الأسلحة لإمداد أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvyl
أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة بحثت في اجتماع عقد في بروكسل وحضره حلفاؤها من 45 دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو، سبل تكثيف تصنيع الأسلحة لتزويد أوكرانيا بها.
وذكر البنتاغون أن "هذا المنتدى أتاح إجراء نقاش مفتوح وصريح حول قضايا مجمع الصناعات الدفاعية وإمكانيات زيادة إنتاج الوسائل الحيوية للدفاع عن أوكرانيا على المدى الطويل".
وأكد أن الوفد الأمريكي قدم تقييماته للمشاكل في سلسلة توريد قطع الغيار للمعدات العسكرية، وخطط زيادة إنتاج الأسلحة بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوي.
المصدر: تاس