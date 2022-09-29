 
مباشر

واشنطن تبحث مع حلفائها تكثيف تصنيع الأسلحة لإمداد أوكرانيا

أخبار العالم

واشنطن تبحث مع حلفائها تكثيف تصنيع الأسلحة لإمداد أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvyl

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة بحثت في اجتماع عقد في بروكسل وحضره حلفاؤها من 45 دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو، سبل تكثيف تصنيع الأسلحة لتزويد أوكرانيا بها.

وذكر البنتاغون أن "هذا المنتدى أتاح إجراء نقاش مفتوح وصريح حول قضايا مجمع الصناعات الدفاعية وإمكانيات زيادة إنتاج الوسائل الحيوية للدفاع عن أوكرانيا على المدى الطويل".

إقرأ المزيد
واشنطن
واشنطن "تخوّل" كييف القتال لاسترجاع مناطق الاستفتاء من روسيا

وأكد أن الوفد الأمريكي قدم تقييماته للمشاكل في سلسلة توريد قطع الغيار للمعدات العسكرية، وخطط زيادة إنتاج الأسلحة بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا