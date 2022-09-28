واشنطن تجري اتصالات مع طالبان بعد مقتل أيمن الظواهري

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان توماس ويست، بأن إخفاء طالبان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، كان انتهاكا صارخا لاتفاق الدوحة.

وأضاف أن الولايات المتحدة حافظت على علاقاتها مع حركة طالبان بعد العملية الأمريكية الخاصة التي استهدفت الظواهري وأكد على جاهزية واشنطن للتعاون مع طالبان في قضايا مكافحة الإرهاب.

وأعرب ويست عن قلقه بشأن تغلغل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان ووفقا له فقد تم إطلاق سراح 2000 شخص ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية من السجون الأفغانية قبيل استيلاء طالبان على السلطة بوقت قصير ولم تعرف الجهة التي تقف خلف ذلك.

وأشاد بجهود طالبان في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.

المصدر: تاس

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