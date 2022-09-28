"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين نحو بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان يوم الأربعاء، تزامنا مع مناورات أمريكية كورية جنوبية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق من منطقة "سونان" في "بيونغ يانغ" بين الساعة 6:10 و6:20 مساء، ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل انتظارا لنتيجة التحليل.

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وجاءت عمليات الإطلاق بعد 3 أيام فقط من إطلاق الشمال لصاروخ باليستي قصير المدى في البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية إلى الصحفيين: "يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

ويأتي آخر استعراض للقوة من قبل كوريا الشمالية في الوقت الذي تخطط فيه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لزيارة سيئول الخميس، كما تقوم القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تمرينات عسكرية في البحر الشرقي تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" والتي تعمل بالطاقة النووية.

وقد وصلت حاملة الطائرات الأمريكية، وهى أحد أركان القوات البحرية الأمريكية، يوم الجمعة لتشارك في أول مناورة للحلفاء بالقرب من شبه الجزيرة منذ خمس سنوات، ومن المقرر أن تستمر المناورات لمدة 4 أيام حتى يوم الخميس.

وتعمل سيئول وواشنطن على تعزيز التنسيق الأمني وسط المخاوف من أن النظام الشمالي قد يقوم بأعمال استفزازية، مثل إجراء تجربة نووية أو إطلاق صاروخ باليستي من غواصة.

يتبع..