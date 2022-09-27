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النتائج النهائية لاستفتاء الانضمام إلى روسيا..

مقاطعة زابوروجيه تعلن انفصالها عن أوكرانيا وطلب انضمامها إلى روسيا

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مقاطعة زابوروجيه تعلن انفصالها عن أوكرانيا وطلب انضمامها إلى روسيا
Sputnik
يفغيني باليتسكي
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أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي انفصال المقاطعة عن أوكرانيا بموجب الاستفتاء، وتقديمها لروسيا طلب قبولها الانضمام إلى قوامها.

وقال باليتسكي: "مقاطعة زابوروجيه انفصلت بحكم الواقع عن أوكرانيا. والآن ننتظر قرارا من السلطات الروسية بقبول انضمامنا، وقدمنا ​ طلبنا لروسيا بذلك".

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 93.11% من سكان المقاطعة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

المصدر: نوفوستي

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