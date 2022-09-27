مقاطعة زابوروجيه تعلن انفصالها عن أوكرانيا وطلب انضمامها إلى روسيا

أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي انفصال المقاطعة عن أوكرانيا بموجب الاستفتاء، وتقديمها لروسيا طلب قبولها الانضمام إلى قوامها.

وقال باليتسكي: "مقاطعة زابوروجيه انفصلت بحكم الواقع عن أوكرانيا. والآن ننتظر قرارا من السلطات الروسية بقبول انضمامنا، وقدمنا ​ طلبنا لروسيا بذلك".

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 93.11% من سكان المقاطعة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

المصدر: نوفوستي