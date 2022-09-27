93.11 % من سكان مقاطعة زابوروجيه صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في مقاطعة زابوروجيه تصويت 93.11% من سكان المقاطعة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وتقدمت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في 19 سبتمبر بمناشدة إلى رئيسي الجمهوريتين دينيس بوشلين، وليونيد باشنيك بالإسراع بتنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأعلنت إدارتا مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه عن وضع خطة لإجراء الاستفتاء في ذات الوقت مؤكدتين أن ذلك سيحقق العدالة التاريخية لأراضيهما ومواطنيهما في ظل الاضطهاد والإرهاب الذي يتعرض له السكان من قبل القوميين الأوكرانيين وحلفائهم من الناتو.

المصدر: نوفوستي