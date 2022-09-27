إقليم كتالونيا يعتزم تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال عن إسبانيا

أعلن رئيس إقليم كتالونيا بيري أراغونيس، أن الإقليم يضغط على الحكومة الإسبانية للتوصل إلى اتفاق جديد حول تنظيم استفتاء ملزم على الاستقلال، واعتراف مدريد والمجتمع الدولي بالإقليم.

وقال أراغونيس: "إنني أقدم اقتراحا شاملا موجه إلى جميع الديمقراطيين بغض النظر عما إذا كانوا يؤيدون استقلال كتالونيا أم لا، وهو اقتراح يفي بالمتطلبات الدولية".

وأضاف أن كتالونيا بحاجة إلى تطبيق "قانون وضوح الاستفتاء"، مشيرا إلى التجربة السياسية لكندا وكيبيك، مضيفا الى أنه بالنظر إلى تجربة عام 2017، لا يمكن لكتالونيا هذه المرة اتخاذ قرار دون موافقة مدريد.

وقال: "حتى لو لم يعجب أحد، فإن الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من الكتالونيين يريدون اليوم تقرير مستقبل البلاد من خلال التصويت في استفتاء".

المصدر: نوفوستي