هابيك: برلين تتابع ما يحيط بـ"السيل الشمالي" وننتظر نتائج التحقيق

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأن برلين تتابع عن كثب ما يحيط بخطوط أنابيب "السيل الشمالي"، ولن تصدر أي تكهنات حتى تتضح صورة ما يحدث.

وقال هابيك: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والدنمارك والدول الاسكندنافية"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية بدأت العمل ولا داعي للتكهنات حول الأسباب حتى انتهاء التحقيق".

وأضاف أن "إمدادات الطاقة في ألمانيا بسبب هذين الحادثين، لم تتأثر بأي حال من الأحوال".

وأشار إلى أنه لم يتم تزويد ألمانيا بالغاز عبر "السيل الشمالي 1" ولم يتم اعتماد "السيل الشمالي 2" على الإطلاق، وأن "هذا ليس له تأثير على سوق الغاز في ألمانيا".

وفي وقت سابق، رصد علماء الزلازل السويديون وقوع انفجارين في 26 سبتمبر، على مسار خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1-2".

وأكد العلماء أنهم على يقين من أن الحادث وقع بسبب انفجارات، ولم يكن نتيجة زلزال أو انهيار أرضي، وقال بيورن لوند المتحدث باسم مركز الزلازل السويدي: "ما من شك في أن انفجارات قد حدثت".

ووفقا للخبراء، فإن الانفجار الثاني في خط "السيل الشمالي" كان يعادل انفجار أكثر من 100 كيلوغرام من الديناميت.

المصدر: تاس