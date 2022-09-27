تركيا تدين بشدة تهجّم نائب رئيس البرلمان الألماني على شخص أردوغان

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة في بيانها يوم الثلاثاء، تصريحات نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني ولفغانغ كوبيكي، التي تهجم بها على شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال متحدث الوزارة تانجو بيلغيتش، في بيان مكتوب: "ندين بشدة التصريحات المهينة التي أدلى بها ولفغانغ كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بحق رئيسنا، خلال خطاب ألقاه في إطار الحملة الانتخابية لولاية ساكسونيا السفلى".

وأشار إلى أن تصريحات كوبيكي غير المقبولة لا تتناسب مع منصب نائب رئيس البرلمان، وتخلو تماما من المسؤولية والأخلاق السياسية.

وأضاف أن هذه العبارات غير اللائقة تظهر المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي وأسلوبه الدنيء.

وذكر أن الخارجية التركية استدعت سفير ألمانيا لدى أنقرة، لتبلغه إدانتها الشديدة لتصريحات كوبيكي بحق الرئيس أردوغان.

ونشرت وسائل إعلام ألمانية تصريحات لكوبيكي هاجم من خلالها الرئيس أردوغان وسياسته تجاه أزمة اللاجئين، وشبهه بـ"جرذ الصرف الصحي".

Bundestagsvizepräsident Wolfgang #Kubicki hatte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip #Erdoğan als "kleine Kanalratte" bezeichnet. Das türkische Außenministerium verurteilt das aufs Schärfste. https://t.co/NAWDp64OFW — ZEIT ONLINE (@zeitonline) September 27, 2022

وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها تركيا السفير الألماني خلال العام الجاري 2022.

وفي أبريل الماضي، استدعت الحكومة التركية السفير الألماني في أنقرة ردا على استدعاء سابق للسفير التركي لدى برلين، احتجاجا على الحكم بالسجن المؤبد ضد المعارض التركي عثمان كافالا.

ثم استدعت أنقرة مرة أخرى السفير الألماني في 19 يوليو الماضي، احتجاجا على حرق سيارة تابعة للقنصلية التركية في مدينة شتوتغارت الألمانية.

المصدر: وكالات