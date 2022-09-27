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سلطات زابوروجيه: قوات كييف قد تهاجم منطقة إنيرغودار ومحيطها

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سلطات زابوروجيه: قوات كييف قد تهاجم منطقة إنيرغودار ومحيطها
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قد تقوم بمحاولات لشن هجوم في منطقة إنيرغودار وضواحيها.

وأضاف روغوف، الذي يترأس كذلك حركة "نحن مع روسيا": "قد يقوم المسلحون التابعون لزيلينسكي، بمحاولة هجوم عن طريق تنفيذ عبور لنهر دنيبر في منطقة كامينكا دنيبروفسكايا وإنيرغودار وضواحيها، وقرية إيفانوفكا. كما أنهم يخططون للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية".

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وشدد روغوف على أن القوات المتحالفة، سبق لها أن صدت بالفعل عدة محاولات لإنزال القوات الأوكرانية، بما في ذلك باستخدام الطائرات.

وقال: "نحن نعلم بمخططات العدو، ومستعدون للدفاع عن أرضنا".

المصدر: نوفوستي

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