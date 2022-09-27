سلطات زابوروجيه: قوات كييف قد تهاجم منطقة إنيرغودار ومحيطها

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قد تقوم بمحاولات لشن هجوم في منطقة إنيرغودار وضواحيها.

وأضاف روغوف، الذي يترأس كذلك حركة "نحن مع روسيا": "قد يقوم المسلحون التابعون لزيلينسكي، بمحاولة هجوم عن طريق تنفيذ عبور لنهر دنيبر في منطقة كامينكا دنيبروفسكايا وإنيرغودار وضواحيها، وقرية إيفانوفكا. كما أنهم يخططون للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية".

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وشدد روغوف على أن القوات المتحالفة، سبق لها أن صدت بالفعل عدة محاولات لإنزال القوات الأوكرانية، بما في ذلك باستخدام الطائرات.

وقال: "نحن نعلم بمخططات العدو، ومستعدون للدفاع عن أرضنا".

المصدر: نوفوستي