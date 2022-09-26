لوبان: تحالف ميلوني في إيطاليا انتصر رغم تهديدات الاتحاد الأوروبي

قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف بالبرلمان الفرنسي، مارين لوبان، إن تحالف يمين الوسط بقيادة جورجيا ميلوني فاز على الرغم من تهديدات الاتحاد الأوروبي المناهض للديمقراطية.

جاء ذلك في تغريدة للوبان على موقع "تويتر".

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وكان ائتلاف من أحزاب يمين الوسط في انتخابات البرلمان الإيطالي يوم أمس الأحد، 25 سبتمبر، قد تقدم في مجلسي البرلمان، وفقا لعد 99% من مراكز الاقتراع الذي أجرته وزارة الداخلية، حيث حصل ائتلاف "فراتيلا ديتاليا" مع كل من "الرابطة" و"فورزا إيطاليا" و"نحن المعتدلون" على 43.9% من الأصوات، وفي مجلس الشيوخ فازت قوى يمين الوسط بحوالي 44.2% من الأصوات، وظهر حزب جوجيا ميلوني اليميني "فراتيلا ديتاليا" بنسبة 26.1% كأفضل نتيجة للقوى السياسية الفردية.

كما حصل تحالف يسار الوسط على ما يزيد قليلا عن 26%، والحزب الديمقراطي على حوالي 19%. وكانت ثالث أكثر القوى السياسية شعبية هي حركة الخمس نجوم، حيث صوت لها ما يزيد قليلا عن 15% من الناخبين.

المصدر: نوفوستي