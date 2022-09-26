الألمان يلاحظون تغيرا في سلوك زيلينسكي بعد تصريح بوتين

لاحظ قراء "دي فيلت" Die Welt الألمانية تغييرا في سلوك الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد كلمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول التهديد النووي.

ناقش قراء الصحيفة الألمانية بنشاط تصريح الرئيس الأوكراني لقناة "سي بي إس" الأمريكية، بأن الرئيس الروسي "لا يخادع بشأن الأسلحة النووية"، حيث كتب أحد المعلقين: "الآن يجب أن يتفاوض، أو أن يتصرف بشكل مستقل. لقد تلقى الرجل الاستعراضي ما يكفي من التحذيرات لإيقاف ألعابه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو)".

ردد معلق آخر: "نعم، أخيرا وبعد كل شيء، يأخذ زيلينسكي بوتين على محمل الجد".

وقال ثالث: "لم أعد أستطيع الاستماع إلى زيلينسكي".

وعلق قارئ غاضب: "يقول زيلينسكي إن بوتين لا يخدع بالأسلحة النووية. وحتى يوم أمس كان يقول خلاف ذلك. حسنا، من هنا الممثل الكوميدي؟".

وتساءل آخر: "حتى الآن، كانت أوكرانيا تقول إن التهديد النووي مجرد خدعة! وأنتم الألمان تسمحون لأنفسكم بأن تخيفكم روسيا بسهولة بالغة! فهل نحن بحاجة إلى سماع الاستنتاجات الجديدة لفلاديمير زيلينسكي مرة أخرى؟".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في خطاب ألقاه مؤخرا إلى الأمة الروسية، إن الغرب قد تجاوز الخطاب المعادي لروسيا كل الحدود، وأطلق بالفعل ابتزازا نوويا. وتابع أن ممثلي دول "الناتو" الرئيسية تحدثوا عن جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد موسكو، لكن على هؤلاء أن يتذكروا أن "الرياح قد تهب في اتجاههم".

من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن خطر الحرب النووية كبير للغاية، لكنه شدد على أن موقف موسكو المبدئي هو عدم استخدام مثل هذه الأسلحة.

المصدر: نوفوستي