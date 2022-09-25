اندلاع حريق في أكبر سوق عالميا في باريس

يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع اليوم بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.

وحث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء مكافحة الحريق.

ولم ترد حتى اللحظة معلمات عن سقوط ضحايا في الحادث.

NOW - Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris.pic.twitter.com/jUbrl8VRbL — Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022

🛑 Il y a un incendie dans un entrepôt du marché international de #RUNGIS



J'apporte tout mon soutien aux pompiers qui interviennent actuellement et aux salariés de l'entreprise primeur MANDAR. pic.twitter.com/fhA7IZ49Fb — Rachel Keke (@KekeRachel) September 25, 2022

المصدر: "أسوشيتد برس"