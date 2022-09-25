إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة الإيرانية في اليونان

أفادت وكالة الأنباء اليونانية بأنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف ليل السبت الأحد ،على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار.

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وقالت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن الشرطة اليونانية إنه "في حوالي الساعة 1:00 صباحا (10:00 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة".

وبعد ظهر يوم أمس السبت، تجمع نحو 200 شخص في ميدان سينتاغما في وسط أثينا احتجاجا على "قمع" إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق، بحسب "فرانس برس".

وقصت نساء إيرانيات شعرهن تضامنا مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار "قولوا اسمها!" وفق "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"