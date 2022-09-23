الرئاسة التركية: نجري مفاوضات مع إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا وإسرائيل تتفاوضان على نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يعقد البلدان اجتماعا حول هذا الملف في أكتوبر المقبل.

وذكر قالن في مايو أن الغاز القادم من شرق البحر المتوسط يمكن أن يصبح بديلا للإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي، وأن أنقرة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية.

وأضاف: بعد الحرب الروسية الأوكرانية تواجه أوروبا مرة أخرى أزمة في الطاقة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من البدائل، تعزيز خط أنابيب "تاناب" للغاز الأذربيجاني القادم من بحر قزوين، والعابر للأناضول إلى أوروبا عبر تركيا".

وأشار إلى أن البديل الثاني هو غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل ولبنان ومصر والذي يذهب إلى أوروبا عبر تركيا.

وصرح بأنه في الحالتين يعتمد أمن الطاقة في أوروبا على تركيا.

المصدر: وسائل إعلام تركية