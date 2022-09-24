فرنسا.. إحباط محاولات جديدة لعبور المهاجرين المانش إلى بريطانيا

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها منعت محاولات جديدة لعبور المهاجرين من أراضيها إلى بريطانيا ليلة الجمعة، في وقت بلغ فيه عدد من عبروا قناة المانش منذ بداية العام مستوى قياسيا.

وقالت الشرطة إنها "أحبطت الليلة الماضية في أمبلتيوس ومارك وويميرو ثلاث محاولات لعبور البحر بشكل سري إلى إنكلترا. وتم ضبط معدات بحرية".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مديرية الأمن العام أن حوالى أربعين مهاجرا أوقفوا في أمبلتيوس و70 في مارك و25 في ويميرو، كما أوقف 28 شخصا في توكيه.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت يوم أمس الخميس أن عدد من سلكوا طريق الهجرة عبر المانش في قوارب صغيرة منذ بداية العام تجاوز 30 ألفا، ويعد هذا الرقم أعلى من إجمالي من عبروا القناة في كامل عام 2021.

المصدر: "أ ف ب"