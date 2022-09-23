إيلون ماسك يعلن تفعيل أقمار "ستار لينك" للإنترنت في إيران

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس" تفعيل أقمار "ستار لينك" التابعة لشركته لتقديم خدمات الإنترنيت عبرها في إيران، بعد تقييد طهران الإنترنيت في البلاد لمنع نشر الأخبار المضللة.

وأفاد ماسك في تغريدة عبر "تويتر" ردا على وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: "تفعيل ستار لينك".

ونشر وزير الخارجية الأمريكي تغريدة قال فيها: "لقد اتخذنا اليوم إجراءات لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات للشعب الإيراني، وأصدرنا رخصة عامة لتزويدهم بوصول أكبر إلى الاتصالات الرقمية لمواجهة رقابة الحكومة الإيرانية".

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يوسع توفير خدمات الإنترنت لإيران، في محاولة لدعم "التدفق الحر للمعلومات".

وكان إيلون ماسك قال يوم الاثنين الماضي إن شركته "سبيس إكس" ستتقدم بطلب للإعفاء من العقوبات الأمريكية ضد إيران، في محاولة لتقديم خدمة الإنترنت للبلاد عبر أقمارها الصناعية.

وتم إطلاق "ستار لينك" في نهاية عام 2020 لتقديم خدمة النطاق العريض عالية السرعة للعملاء في المناطق التي لا اوجد بها تغطية في الشبكات الأرضية الثابتة والمتنقلة، وذلك عن طريق كوكبة من الأقمار الصناعية التي تحوم في مدار أرضي منخفض.

المصدر: وكالات + "تويتر"