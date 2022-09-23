القوات الأوكرانية تنتشر في المباني السكنية في نيكولاييف

دلت صور أرسلها سيرغي ليبيديف، من سكان دونيتسك على أن القوات الأوكرانية بدأت في مدينة نيكولاييف بتجهيز مواقعها الدفاعية ليس فقط بجوار المباني السكنية، بل وفي المباني السكنية نفسها

وتظهر في الصور، التي أرسلها ليبيديف، إلى وكالة "نوفوستي"، كيف نشرت القوات الأوكرانية مواقعها النارية في المناطق السكنية بالقرب من المباني.

وقال ليبيديف: "يواصل سكان نيكولاييف إرسال المعلومات والبيانات الميدانية. في الصور، نرى أن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية تنتشر ليس بالقرب من المباني، بل في ملحق أحد البيوت في شارع ميتالورغوف. وطبعا يشعر سكان المبنى بالقلق الشديد بوجود مثل هؤلاء الجيران بالقرب منهم. يُظهر مقطع الفيديو الذي أرسله إلينا أحد سكان نيكولاييف مواقع نقاط التفتيش عند مخرج جسر فارفاروفسكي - جنوب غرب المدينة باتجاه أوديسا".

قبيل ذلك، تحدث أحد النشطاء في نيكولاييف عن الوضع الصعب في هذه المدينة. ووفقا له، يعاني السكان هناك من مشاكل جدية في مجال الحصول على الطعام والماء. وعلى خلفية فشل هجوم القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون المجاورة ، تعج مستشفيات المدينة بالعسكريين الأوكرانيين الجرحى.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتكبد القوات الأوكرانية لخسائر بشرية فادحة على اتجاه نيكولاييف-كريفوروجسكي، وهو ما تسبب بنقص حاد في الأسرة والأدوية وإمدادات الدم في المؤسسات الطبية في مدينة ومقاطعة نيكولاييف.

المصدر: نوفوستي