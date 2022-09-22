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الهند تجدد دعوتها للحل السلمي في أوكرانيا

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الهند تجدد دعوتها للحل السلمي في أوكرانيا
Legion-Media Pacific Press/Sipa USA
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جدد متحدث الخارجية الهندية أرندام باغشيان التأكيد على ثبات موقف بلاده إزاء الأزمة الأوكرانية، ودعا إلى وقف فوري للقتال، والتسوية السلمية.

وقال باغشي ردا على سؤال حول التعبئة الجزئية في روسيا: "لقد شددت الهند مرارا على الحاجة إلى وقف فوري للقتال والحل عبر الحوار والدبلوماسية. وهذا ما أكده رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في سمرقند".

وأشار باغشي إلى أن "موقف الهند كان واضحا ومتسقا مع احترام سيادة البلدان وسلامتها الإقليمية".

المصدر: نوفوستي

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