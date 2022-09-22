الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية في خاركوف

أعلنت الدفاع الروسية أن ضربة جوية لمواقع اللواء 93 الأوكراني بمنطقة خاركوف أدت إلى تصفية ما يصل إلى 100 عسكري وتدمير 20 قطعة من المعدات بما فيها راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أن العدو خسر نحو 30 جنديا و6 عربات مشاة قتالية جراء قصف تعرضت له وحدات للواء 14 ميكانيكي أثناء محاولة فاشلة لعبور نهر أوسكول في منطقة خاركوف أيضا.

وفيما يلي أهم نقاط التقرير اليومي للدفاع الروسية:

ضربات جوية بأسلحة عالية الدقة أدت إلى مقتل 150 فردا وتدمير 19 قطعة من المعدات العسكرية في زابوروجيه، إضافة إلى القضاء على نحو 90 مسلحا وتدمير 15 قطعة من المعدات وأكثر من ألف ذخيرة لمدافع هاون في دونيتسك

يتبع..