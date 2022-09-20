بوتين: روسيا تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجزائر هي ثاني أكبرشريك تجاري لروسيا في إفريقيا و أن موسكو تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه.

وقال الرئيس الروسي خلال قبوله أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد في موسكو ومن بينهم السفير الجزائري اسماعيل بنعمارة: "إن تفاعل روسيا مع الجمهورية الجزائرية هو من طبيعة الشراكة الاستراتيجية.. في مارس من هذا العام، احتفلنا بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ودعونا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى روسيا".

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ولفت بوتين إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة. منوها بأن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ ومستمر في التطور بنشاط، كما هو الحال في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية - الفنية والإنسانية.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية. منوها بمواصلة العمل معا لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.

المصدر: RT