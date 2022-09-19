موسكو: الهجوم على البعثة الروسية في أوتاوا بمثابة عمل إرهابي

اعتبر السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف، بأن الهجوم على البعثة الدبلوماسية الروسية في أوتاوا هو محاولة لإرتكاب هجوم إرهابي.

وقال السفير: "تعرضت سفارة روسيا في اوتاوا لهجوم، نعتبره بمثابة هجوم إرهابي، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو أضرار".

ووفقا لستيبانوف، تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الكندية للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث مضيفا نأمل أن يتم اعتقال ومعاقبة المهاجم الذي قام بإلقاء الزجاجة الحارقة.

وأشار إلى أنه كان هنالك سابقا عدة حالات تم فيها إلقاء أجسام غريبة في أراضي السفارة وتم توجيه نداءات متكررة إلى السلطات الكندية لتزويد مكاتب البعثة في أوتاوا ومونتريال وتورنتو بالحراسة والتدابير اللازمة لتوفير الحماية الفورية.

واستدعت الخارجية الروسية، السفيرة الكندية بموسكو أليسون لو كليراحتجاجا على الهجوم.

ووقع الهجوم فجر 12 سبتمبر، حيث قفز مجهول من الحديقة المجاورة للسفارة وقام بإشعال النار في فتيل زجاجة مولوتوف وألقى بها باتجاه أراضي البعثة الدبلوماسية ولاذ بالفرار، ولم يشتعل السائل ولم تقع أي أضرار أو إصابات في مكتب البعثة.

المصدر: تاس