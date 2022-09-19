نانسي بيلوسي تهاجم اذربيجان وتركيا من العاصمة الأرمينية

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد تركيا وأذربيجان واتهمتها بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأرمينية يريفان، "ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس" الأميركي، معتبرة أنها تهدد "احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر".

وأضافت أن "أرمينيا لديها أهمية خاصة بالنسبة إلينا".

وأكد رئيس البرلمان الأرميني آلين سيمونيان خلال المؤتمر الصحافي مع بيلوسي، أن الاشتباكات انتهت.

وقالت بيلوسي "في الكونغرس، نحمّل تركيا وأذربيجان مسؤولية النزاع حول ناغورني قره باغ".

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى أرمينيا السبت في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام.

المصدر: ا ف ب