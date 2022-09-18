"الأمر بالمعروف" في إيران: عدم الالتزام بالحجاب الكامل لا يجب أن تعتبر جريمة تستوجب الاعتقال

قال مقر الأمر بالمعروف في ايران إن الشرطة في البلاد لا يجب ان تتدخل بشكل مباشر لفرض الحجاب.

وقال المقر في بيان تعليقا على وفاة الشابة مهسا أميني أن المحاكم لا يجب أن تتدخل وترك الأمر للمجتمع.

وقال البيان أن عدم الالتزام بالحجاب الكامل لا يجب أن تعتبر جريمة تستوجب الاعتقال.

وأمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق في وفاة امرأة كانت أوقفتها "شرطة الأخلاق" المكلفة بالتأكد من ارتداء النساء للحجاب.

وكانت الشرطة أوقفت الشابة مهسا أميني (22 عاما) الثلاثاء الماضي بعد أن وجد أفرادها أنها كانت ترتدي الحجاب "بطريقة خاطئة".

يشار إلى أن غطاء الرأس إلزامي على النساء في إيران منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، ويقوم أفراد "شرطة الأخلاق" بفرض قواعد اللباس الصارمة.

وتقول عائلة مهسا أميني أنها توفيت على يد عناصر "شرطة الأخلاق"، وأمر المدعي العام في طهران بفحص الجوانب الطبية للقضية.

المصدر: RT