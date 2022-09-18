شاهد بالصور والفيديو آثار الدمار الذي خلفه زلزال تايوان العنيف

أدى الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان، اليوم الأحد، إلى أضرار مادية تمثلت في انهيار بعض المباني وتشقق الطرقات، ولم تتحدث الأنباء عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لوكالة الأنباء التايوانية فقد انهار مبنى من ثلاثة طوابق يحتوي على محل تجاري في مقاطعة هوالين الشرقية، وحتى الآن، لا يزال ثلاثة أشخاص من بين زوار المتجر تحت الأنقاض.

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وأنقذ رجال الإطفاء شخصا آخر، بينما تمكن أحد باعة المتجر من مغادرة المبنى قبل انهياره.

وفي نفس المقاطعة، خرجت عربة قطار عن مسارها، وكان على متنها 20 راكبا، ولم يصبوا بأذى.

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وتسببت الهزات الأرضية أيضا في إلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.

وتم الإبلاغ عن انهيار جسر في مقاطعة هوالين، كما رصدت انهيارات أرضية في أجزاء من الطرق الجبلية.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة ساحل جنوب شرق تايوان، اليوم الأحد، وفق ما أفاد به مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما دفع اليابان لإصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي، قبل تعلن في وقت لاحق عن استبعاد خطر حدوثه.

المصدر: تاس