الدفاع الألمانية: لن نتخذ خطوات أحادية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن برلين لن تتخذ "خطوات فردية" لإرسال دبابات إلى كييف.

وأضافت الوزيرة لموقع "فونكه": "لا نريد أن تتخذ ألمانيا خطوات أحادية وفردية، ولن نتخذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا إلا بالاتفاق مع شركائنا. وحتى الآن، لم ترسل أي دولة أخرى دبابات قتالية على النمط الغربي لأوكرانيا".

يشار إلى أن كييف تطالب ألمانيا باستمرار بإرسال أسلحة هجومية، لكن برلين قالت مرارا إنهم لن يتخذوا مثل هذه القرارات بمفردهم.

وفقًا لتقرير سابق صادر عن وزارة الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، زودت ألمانيا أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو.

المصدر: تاس