بيسكوف: الصين وروسيا لا تسعيان لقيادة العالم

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا والصين لا تسعيان لقيادة العالم بأسره، مضيفا أنه توجد هناك دول أخرى تسعى للقيام بذلك.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي الروسي، بافل زاروبين، نشرت قناة "روسيا 1" مقتطعات منها اليوم الأحد: "تحقيقا لعلاقاتهما الثنائية فإن روسيا والصين بالذات لا تسعيان لقيادة العالم كله. ونعرف أنه توجد هناك دول تتميز بمثل هذا السعي".

كما أشار بيسكوف إلى التطابق الكامل في موقف (روسيا والصين) من مختلف الأعمال الاستفزازية الصادرة عن الولايات المتحدة. وأكد أن موسكو وبكين متفقتان على أن "مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار غير مقبول".

المصدر: نوفوستي