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أوكرانيا تواصل استهداف دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف الناتو

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أوكرانيا تواصل استهداف دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف الناتو
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك إن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من عيار 155 ملم دفعة واحدة على منطقة كيروفسكي بدونيتسك وسط الاستهداف المتواصل لمختلف مناطق الجمهورية.

وجاء في البيان اليوم الأحد: "أطلقت القوات الأوكرانية في غضون 10 دقائق وبشكل متواصل صباح اليوم الأحد، 10 قذائف من عيار 155 ملم (التابعة لدول الناتو) باتجاه كراسنوغوروفكا بمنطقة كيروفسكي في دونيتسك".

إلى ذلك أفاد المكتب التمثيلي للجمهورية بأن القوات الأوكرانية قصفت 45 مرة أراضي دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 44 مبنى سكنيا في دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا، إضافة إلى ثمانية مرافق بنية تحتية مدنية، تضررت جراء القصف الأوكراني.

المصدر: نوفوستي

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