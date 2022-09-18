أستراليا ترفض فرض حظر على دخول السياح الروس

قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، في مقابلة مع تلفزيون "ABC" إن كانبيرا لن تمنع السياح الروس من دخول البلاد.

وأضاف مارليس: "لدينا مجموعة كاملة من العقوبات، وهي موجهة ضد الحكومة الروسية وليست موجهة ضد الروس أنفسهم.. هذا ليس ما نفكر فيه في الوقت الحالي".

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية في 12 سبتمبر علقت اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا. ووافقت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على فرض قيود سفر مشتركة للمواطنين الروس اعتبارا من 19 سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن بولندا ودول البلطيق لن تسمح للمواطنين الروس بدخول أراضيها حتى وإن كانت لديهم تأشيرات شنغن صادرة عن دول ثالثة.

المصدر: نوفوستي