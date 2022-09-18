الصين تتهم التشيك بانتهاك سيادتها

أعلنت السفارة الصينية في التشيك أن زيارة الوفد التشيكي برئاسة السيناتور، ييرجي دراغوش، إلى تايوان تنتهك سيادة ووحدة الأراضي الصينية.

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وجاء في بيان صدر عن السفارة ونشر على موقعها الرسمي: "تعد هذه الخطوة (الزيارة) دعما صارخا للقوات الانفصالية التي تدعو لاستقلال تايوان، وانتهاكا صارما لسيادة ووحدة الأراضي الصينية والأحكام الرئيسية للعلاقات الدولية والالتزامات السياسية الثنائية".

وأضاف البيان أن زيارة الوفد التشيكي إلى تايوان "تقوض القاعدة السياسة للعلاقات الثنائية بين الصين والتشيك". وتابع أن بكين قد أبلغت براغ بموقفها من هذه الزيارة.

وأعلنت وزارة خارجية تايوان، سابقا، أن الوفد التشيكي برئاسية السيناتور والرئيس السابق لأكاديمية العلوم التشيكية، ييرجي دراغوش، يصل اليوم الأحد إلى تايوان. ومن المتوقع أن تستغرق زيارة الوفد الذي يضم 14 شخصا 6 أيام.

بدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو مين، أن الصين تعارض كل أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان من الخارج. ودعت بكين براغ إلى مراعاة مبدأ "الصين الواحدة" وتجنب إرسال "إشارات خاطئة" للقوى الانفصالية في الجزيرة، وتقويض القاعدة السياسية لتطوير العلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي