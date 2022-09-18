خبير: "CIA" تحولت إلى منظمة إرهابية عالمية

قال سيرغي غونشاروف، الرئيس الفخري للرابطة الدولية لقدامى المحاربين في وحدة مكافحة الإرهاب "ألفا" إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) تحولت إلى منظمة إرهابية عالمية.

وأضاف غونشاروف: "يمكننا أن نقول بوضوح أن وكالة المخابرات المركزية هي منظمة إرهابية عالمية. نرى أن الأعمال التي نفذتها هذه الوكالة في أجزاء مختلفة من العالم تستند إلى العنف. إنهم مستعدون لأي عمل، حتى القتل"

وأشار غونشاروف إلى أن الولايات المتحدة واستخباراتها كانت وراء إنشاء التنظيمين الإرهابيين الدوليين، الدولة الإسلامية "داعش" و"القاعدة" واستخدموهما لأغراضهم الخاصة.

وتابع قائلا: "نتذكر أيضا الفضائح الأخيرة المتعلقة بالتعذيب الوحشي الهائل الذي تم استخدامه في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية الموجودة في بلدان مختلفة.. كما أود أن ألفت الانتباه إلى أن وكالة المخابرات المركزية كانت لفترة برئاسة جينا هاسبل، ومن المعروف أن هاسبل متورطة بشكل مباشر في تعذيب السجناء".

المصدر: نوفوستي