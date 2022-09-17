رئيس وزراء اليونان السابق: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يجر البلاد إلى الأزمة هناك

أكد رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس، أن أثينا، بإرسالها أسلحة إلى كييف، تصبح جزءا من الأزمة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال تسيبراس إن حزبه يعتزم تغيير دور اليونان على الساحة الجيوسياسية إذا وصل إلى السلطة في انتخابات عام 2023.

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وأضاف: "نحن هنا لتحسين وضع البلاد مرة أخرى على الساحة الجيوسياسية الدولية. ليس كمركز أمامي متقدم وغير محمي للغرب، وبلد يرسل الأسلحة إلى أوكرانيا ويصبح جزءا من الأزمة، ولكن كقوة سلام واستقرار".

ووفقا له، فإنه يجب أن تصبح اليونان دولة قادرة على الدفاع عن سيادتها في أي لحظة، دون كلمات جوفاء، ولكن بدبلوماسية استراتيجية وفعالة، بدون سباق تسلح، ولكن باستخدام القانون الدولي.

وتابع: "لذلك نحن هنا لنجعل الجميع في اليونان يشعرون بالأمان مرة أخرى".

المصدر: نوفوستي