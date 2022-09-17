بالفيديو.. احتجاجات في باريس تطالب باستقالة ماكرون وخروج فرنسا من حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي

تجمع آلاف المواطنين الفرنسين في ساحة القر الملكي في العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على بعد دعوة حزب "الوطنيين" المطالبة باستقالة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

وبعد الاحتجاج الأول في 3 سبتمبر، أصدر حزب "الوطنيين" دعوة جديدة للنزول إلى الشوارع للمطالبة برحيل ماكرون وانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

وأظهر أحدث استطلاع لـ Elabe أن الدعم للعقوبات ضد روسيا بين السكان الفرنسيين آخذ في الانخفاض.

المصدر: نوفوستي