قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنرغودار، سعيا لتحقيق عزل تام لمحطة الطاقة النووية زابورجيه عن نظام الطاقة في المنطقة.

وأضاف: "مقاتلو زيلينسكي يهاجمون عمدا محطات الطاقة الحرارية والبنية التحتية للطاقة من أجل تدميرها وعزل محطة الطاقة النووية عن الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه".

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وأشار روغوف إلى أنه بعد أن دمرت سلطات كييف خطوط الكهرباء التي تغذي محطة زابوروجيه النووية، وتوقفت وحدة طاقة السادسة الأخيرة، تم تحويل المحطة إلى الطاقة من مولدات الديزل.

وتابع قائلا: "الآن تمت استعادة الخطوط المؤدية إلى أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف، واستأنف الجانب الأوكراني تغذية محطة الطاقة النووية. ويجري إمداد الكهرباء، لذلك، يحاول الاوكرانيون بذل كل ما في وسعهم لإغلاق محطة الطاقة النووية فقط على نظام الطاقة الخاص بهم".

وعمدت سلطات كييف الأسبوع الماضي إلى تعطيل خطوط الكهرباء التي تغذي المحطة، وكذلك منعت تدفق الطاقة المتولدة فيها، ونتيجة لذلك تم نقل آخر وحدات الطاقة العاملة إلى وضع "الإغلاق البارد".

وتشن القوات الأوكرانية بانتظام ضربات بالمدفعية على بلدة إنرغودار المجاورة مباشرة للمحطة.

المصدر: نوفوستي