مجلة: فرنسا تدرب سرا الجيش الأوكراني

أفادت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مستشار بوزارة الدفاع الفرنسية بأن فرنسا ربما تجري سرا تدريبات متخصصة للجيش الأوكراني.

ويشير تقرير المجلة، نقلا عن بيانات فرنسية رسمية، إلى أن فرنسا دربت حوالي 40 جنديا أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة، معظمهم على استخدام مدافع قيصر ذاتية الدفع.

وأضاف المستشار العسكري: "قررت بريطانيا تقديم تدريب أساسي.. ونحن نجري المزيد من التدريبات المتخصصة" منوها بأن مبادرة لندن لتدريب الجيش الأوكراني لن تكون كافية لتلبية الطلب الحالي، وأنه يمكن إجراء تدريبات "متخصصة" بقيادة باريس.

كما تشير المجلة إلى أن المناقشات جارية لإنشاء قاعدة تدريب داخل الناتو. ومع ذلك، وفقا لبعض أعضاء الحلف، فإن وجود مثل هذا المركز سيؤكد مزاعم موسكو بأن الناتو ليس مجرد تحالف دفاعي.

من جهته قال مسؤول غربي إن الأوكرانيين سيحتاجون إلى مزيد من الاستعداد لمواجهة الهجوم الروسي، لكنه أشار إلى أن الأمر سيستغرق عاما على الأقل لإعادة تدريب الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي