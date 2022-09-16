لوغانسك.. اغتيال النائب العام ونائبته

أفادت السلطات بمقتل النائب العام ونائبته في جمهورية لوعانسك الشعبية جراء تفجير إرهابي وقع وسط مكتبه صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باشنيك في بيان: "اليوم، نتيجة لعمل إرهابي، قُتل المدعي العام سيرغي غورينكو ونائبته يكاترينا ستيغلينكو. أظهر الانفجار الذي وقع في مبنى مكتب المدعي العام لجمهورية لوغانسك الشعبية أن نظام كييف قد تجاوز كل الحدود الممكنة.. تؤكد حادثة اليوم مرة أخرى أن أوكرانيا، في ظل قيادتها الحالية، دولة إرهابية. ونظمت السلطات القانونية عملية بحث عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة.. الوضع في الجمهورية تحت السيطرة. نحن سكان لوغانسك لا ينبغي أن نستسلم للذعر، لأن هذا هو بالضبط ما تهدف إليه أعمال الإرهابيين".

إلى ذلك ذكرت السلطات المحلية في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في مبنى مكتب المدعي العام وسط لوغانسك أسفر عن وقوع إصابات.

المصدر: RT